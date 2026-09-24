«Я прощала ему все»: Волочкова отреагировала на смерть Соседова

MK.RU: Анастасия Волочкова назвала внезапную смерть Сергея Соседова шоком

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Для 50-летней бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой внезапная смерть музыкального критика Сергея Соседова стала шоком, сообщает MK.RU.

У балерины и журналиста были разные отношения: сначала Сергей ее критиковал, в том числе в телевизионных программах, а в последнее время восхищался ей. Волочкова заявила, что прощала Соседову все.

Анастасия говорит, что не поняла, как могла произойти смерть 58-летнего Соседова. Она рассказала, что с журналистом у нее было много связано в жизни. По словам Волочковой, несмотря на критику, Соседов был добрым человеком, и за его манеру разговора ему можно было простить все.

«Я уже столько смертей перенесла, что больше уже не могу», — сказала балерина.

Трагедия произошла в день рождения единственной дочери Волочковой — Ариадны. Соседов скончался на гастролях в Якутии. По предварительным данным, он упал с лестницы в местном отеле.

Соболезнования в связи со смертью Соседова выразили многие звезды, среди которых певицы Наташа Королева, Азиза, Зара, Ольга Бузова, телеведущая Лера Кудрявцева.

Ранее на смерть Сергея Соседова отреагировала журналистка Ксения Собчак.

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