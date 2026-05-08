Более 4 тысяч огней: как жители и гости Кемерова почтут память защитников Отечества 8 мая
Фото: [REGIONS/Наталия Надточая]
В областной столице Кузбасса накануне Дня Победы пройдет традиционная патриотическая акция. В четверг, 8 мая, у Мемориала Воину-Освободителю, расположенного в Кемерове, зажгут более 4 тыс. свечей. Мероприятие приурочено к памяти о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщил VSE42.RU.
Как сообщает Министерство культуры Кемеровской области, акция под названием «Свеча памяти» состоится уже в четвертый раз. Ежегодно жители и гости города собираются вместе у Вечного огня, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в дань уважения подвигу советских солдат.
Организаторы приглашают принять участие всех желающих (0+). Для этого достаточно прийти к мемориалу к 22:00 часам вечера, имея при себе зажженную свечу, и возложить ее к Вечному огню. Акция призвана напомнить о цене, которую заплатила страна за мирное небо над головой, и сохранить связь поколений через живое участие в памятных мероприятиях. Тысячи огней одновременно зажгутся в ночном небе Кемерова, символизируя скорбь и благодарность потомков.
