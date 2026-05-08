Подмосковные теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире ITTF World Para Challenger

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по настольному теннису ITTF World Para Challenger Podgorica 2026. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Маляк Алиева (региональный Центр спортивной подготовки) одержала победу в одиночном разряде, стала серебряным призером в смешанном парном разряде в тандеме с Артемом Яковлевым (Саратовская область) и бронзовым — в женском парном разряде с Галиной Гороховатченко (Республика Татарстан).

Юрий Ноздрунов (региональный Центр спортивной подготовки) получил бронзовую награду в одиночном разряде и в смешанном парном разряде в дуэте с Еленой Литвиненко.

Соревнования прошли в спортивном комплексе Voko в Подгорице (Черногория), их участниками стали 244 спортсмена из 41 страны мира. Турнир стал этапом подготовки российских спортсменов к предстоящему чемпионату мира по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он состоится в конце 2026 года.

