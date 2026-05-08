Главный праздник страны собрал в ОЭЗ «Дубна» сотни участников

Главный праздник России прошел в ОЭЗ «Дубна», собрав сотни участников. На мероприятии почтили память героев Великой Отечественной войны, открыли выставку в честь бойцов специальной военной операции и наградили победителей детского конкурса рисунков «Картина Победы». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С момента начала войны с фашизмом в 1941 году прошел 81 год, и каждый год мы вспоминаем тех, кто боролся за нашу свободу. Место празднования выбрали в Сквере 75-летия Победы, где собрались жители, ветераны, школьники и представители различных организаций.

В этом году в Сквере была открыта новая экспозиция в память о защитниках Донбасса, представленная различными артефактами с войны.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Егор Круглов подчеркнул важность сохранения памяти о героях, а депутат Московской областной думы Марина Шевченко отметила, что их наследие вдохновляет на развитие страны.

В мероприятии также принимали участие другие представители власти и ветераны, которые говорили о значении памяти и героизма. Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Владимир Кондауров акцентировал важность сохранения памяти о прошлом для будущих поколений.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, в конце которого наградили юных художников — победителей конкурса детского рисунка «Картина Победы». Праздник продемонстрировал единство поколений и важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске.