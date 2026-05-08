До 120 тыс. руб. за ЕГЭ: в Омской области предложили новые условия выплат выпускникам за высокие баллы на экзаменах

На официальном сайте правительства Омской области появился проект указа, в котором предложены новые условия получения единоразовых выплат для выпускников школ, набравших высокие баллы на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщил gorod55.ru.

В тексте документа, по информации издания, указано, что обязательное условие для получения премии — заключение договора целевого обучения, предусматривающего последующее трудоустройство на территории региона.

По данным издания, для выпускников, поступающих по трем предметам, суммы выплат такие: 30 тыс. руб. при баллах от 240 до 249, 42 тыс. руб. — от 250 до 259, 60 тыс. руб. — от 260 до 269, 120 тыс. руб. — при 270 баллах и выше.

По информации издания, для сдающих два предмета (например, на творческих направлениях с дополнительными испытаниями) выплаты ниже: 20 тыс. руб. при баллах от 160 до 166, 28 тыс. руб. — от 167 до 172, 40 тыс. руб. — от 173 до 179, 80 тыс. руб. — при 180 баллах и выше.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор опубликовал полный список запретов для сдающих ЕГЭ-2026.