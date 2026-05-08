В Сергиево‑Посадском округе завершат строительство нового детского сада

В микрорайоне Зубачево поле в Сергиево‑Посадском округе завершается строительство нового детского сада, рассчитанного на 280 мест, подрядчик приступил к работам по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в них задействованы 45 рабочих и четыре единицы техники.

Площадь здания составила 4,7 тыс. кв. м, в нем ведется пусконаладка инженерных систем. На прилегающей территории выполняются работы по монтажу опор наружного освещения, устройство проездов и тротуаров, оснований для детских и спортивных площадок.

Для детей обустроят 11 групп, спальные зоны, спортивный и музыкальный залы, вестибюль, раздевалки, медицинский блок и пищеблок с полным технологическим циклом и другие помещения. Вблизи появятся игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная и хозяйственно-бытовая площадки. Детский сад откроют в третьем квартале 2026 года.

