Как правильно убирать дачу после грызунов: проветривание, дезинфекция и никакого сухого веника

Эксперты поделились доступными советами, которые помогут россиянам защититься от хантавируса — вирусной инфекции, носителями которой являются полевки и обычные домовые мыши, сообщил mkset.ru.

Перед началом уборки помещения, где могли быть грызуны, специалисты рекомендуют проветривать его не менее получаса. Для этого следует открыть все окна и двери настежь. Стоит надеть респиратор класса FFP2 или FFP3. Также необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки. Заранее рекомендовано приготовить дезинфицирующий раствор на основе хлора или специальное средство.

Во время уборки, по мнению специалистов, категорически запрещается пользоваться сухим веником. Эксперты советуют:

Первым делом опрыскайте пол и стены дезинфектантом из пульверизатора, затем подождите 15–20 минут.

Мусор и пыль собирайте только влажной тряпкой.

Следы жизнедеятельности грызунов промокните бумажными полотенцами, которые после использования следует сжечь.

Пылесос использовать нельзя — он поднимет в воздух вирус, и заражение станет неизбежным.

Что касается продуктов, то никакая еда не должна оставаться в открытом виде. Крупы, муку, сахар, печенье и другие сыпучие продукты специалисты рекомендуют хранить исключительно в герметичных пластиковых контейнерах или стеклянных банках с плотно закрывающимися крышками. Воду из открытых источников без предварительного кипячения пить категорически запрещается.

Соблюдение этих простых, но жизненно важных правил поможет, по мнению специалистов, обезопасить себя и своих близких от различных инфекций.

