Протащили по камням, бросили в темницу, но он не отрекся: история апостола, которого укрепил Христос

В пятницу, 8 мая, православные христиане чтят память святого апостола и евангелиста Марка — ближайшего сподвижника Петра и Павла, автора самого краткого из четырех Евангелий. О жизненном пути, мученической кончине и народных традициях этого дня REGIONS рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам Иванова, Марк родился в I веке в Иерусалиме, и его дом, принадлежавший матери Марии, служил местом молитвенных собраний первых христиан. Благодаря дяде — апостолу Варнаве — он познакомился с Петром и Павлом и стал их верным помощником. Вместе с Павлом и Варнавой Марк отправился в первое апостольское путешествие, посетил Кипр, а позже сделался учеником и неотлучным спутником апостола Петра.

Именно в Риме, находясь рядом с Петром, Марк по просьбе уверовавших язычников записал свое Евангелие. Петр лично подтвердил истинность текста и одобрил его для церковного чтения. Иванов подчеркнул, что это самое сжатое из четырех Евангелий, но при этом оно насыщено живыми деталями и сосредоточено на демонстрации божественного могущества Христа. В христианской традиции символом Марка стал лев — знак силы и царственного достоинства Спасителя.

После смерти Петра и Павла апостол направился проповедовать в Египет. В Александрии он основал христианскую общину, стал ее первым епископом и создал знаменитое Александрийское огласительное училище, воспитавшее многих великих богословов.

Мученический финал наступил около 68 года. Во время пасхального богослужения, совпавшего с языческим торжеством, на Марка набросилась разъяренная толпа. Его жестоко избили, протащили по заваленным острыми камнями улицам и бросили в темницу. Ночью ему явился Спаситель, чтобы укрепить перед предстоящими муками. На следующий день истерзанного апостола снова повлекли на суд, и по дороге, истекая кровью, он скончался. Язычники попытались сжечь тело, но внезапно померк свет, раздался гром и началось землетрясение, обратившее их в бегство. Христиане похоронили учителя в каменном склепе, позже над мощами возвели церковь, а в 828 году святыню перенесли в Венецию, где она покоится в соборе во имя святого Марка.

Что касается молитвенной помощи, Иванов перечислил, кому и зачем обращаться к апостолу. Марка просят об укреплении веры, поддержке в проповеди и свидетельстве о Христе, о даровании мудрости для понимания Писания. Он считается покровителем писателей, нотариусов и переводчиков, поэтому ему молятся о помощи в учебе, творчестве и любом книжном труде, а также об исцелении от душевных и телесных недугов и утешении в скорбях.

В народной традиции святого прозвали «Ключником», веря, что у него есть ключи от небесных врат, отпирающие дожди для плодородия земли. Крестьяне молились Марку о ниспослании дождя и хорошем урожае, а сам день 8 мая считался благоприятным для начала важных дел — перед ними было принято читать молитву апостолу и испрашивать благословение.