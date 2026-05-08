Воля к победе: какие школы отличились на соревнованиях в Павловском Посаде

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад ]

На стадионе «Старопавловский» 7 мая состоялся муниципальный этап соревнований по легкой атлетике. Мероприятие прошло в рамках Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры».

В состязаниях участвовали 9 команд юношей и 9 команд девушек из общеобразовательных учреждений Павлово‑Посадского городского округа. Спортсмены соревновались в беге на 60, 600 и 800 метров.

По итогам соревнований среди юношей победила команда Гимназии. Второе и третье места заняли команды школ № 11 и № 14 соответственно. У девушек лидировала также команда Гимназии, второе место досталось Рахмановской школе, а третье — школе № 11.

Организаторы поблагодарили участников за проявленный спортивный дух и отличную подготовку, а также выразили признательность тренерам и организаторам мероприятия за проведение спортивного праздника.