Каждая птица на счету: отметим День пернатых «мигрантов» в Московской области

9 мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Праздник зародился в 1993 году по инициативе ученых‐орнитологов: его главная задача — заострить внимание общественности и властей на сложностях, с которыми сталкиваются перелетные птицы, и на необходимости защищать их маршруты миграции. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Традиционно событие отмечают дважды в год: в мае, когда пернатые возвращаются с зимовок, и в октябре — в период их отлета в теплые края. Праздник значим не только для профессиональных орнитологов, но и для всех ценителей природы. Тревожная статистика показывает: каждый 10-й вид перелетных птиц на Земле находится под угрозой исчезновения. Причины разнообразны: разрушение экосистем, загрязнение среды, браконьерство и изменение климата.

В Московской области уделяют серьезное внимание сохранению биоразнообразия. С конца 1990‐х годов в регионе не было зафиксировано исчезновения ни одного вида фауны — это результат системной природоохранной работы. Удалось добиться заметных успехов: восстановить популяцию белого аиста, который когда‐то был редкостью в Подмосковье, стабилизировать численность серого журавля, обеспечить благоприятные условия для других перелетных видов.

Жители Подмосковья могут внести личный вклад в сохранение пернатых, присоединившись к программам Союза охраны птиц России. В регионе действуют увлекательные и полезные инициативы: «Большой год», «Весна: день за днем», «Птица года» — в 2026‐м этот почетный статус получила чомга (большая поганка).

