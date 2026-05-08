Алена Яковлева заявила, что Театр сатиры сэкономил на ее юбилее

Народная артистка России Алена Яковлева, которая служит в Московском театре сатиры не один десяток лет, оказалась в центре скандала. Причина — ее 65-летний юбилей, который руководство театра, по словам актрисы, отказалось отмечать, пишет The Voice.

Актриса не скрывала возмущения. По ее словам, художественный руководитель театра Евгений Герасимов пожалел на ее денег. При этом в начале сезоне ей обращали главную роль в постановке «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта, а премьеру планировали приурочить к ее юбилею в апреле. Роли распределили и назначили дату, но на этом все закончилось.

«В течение сезона во многих местах было объявлено, что в нашем театре ожидаются три бомбы: две к юбилею Евгения Герасимова и один мой спектакль», — заявила Яковлева.

Актриса уверена, что причиной несостоявшегося спектакля стала банальная нехватка средств. Все деньги, по ее мнению, ушли на юбилей самого Герасимова, который отмечали три дня, и на спектакли с его участием.

«На мои шиши не хватило», — иронизирует Яковлева.

Но это не единственная претензия. Артистка возмущена тем, что в афишах некоторых постановок, например «Волки и овцы», ее имя фигурирует, хотя она там не играет.

«Это обман зрителей и удар по моей репутации», — заявляет она.

На фоне профессиональных неурядиц в личной жизни актрисы все же есть светлые моменты. Ее дочь, актриса Мария Казакова, которая пошла по стопам матери, недавно отметила годовщину свадьбы с победителем шоу «Три аккорда».

