После этого многие по-другому смотрят на яйца: как они связаны с деменцией и слабоумием

Регулярное употребление яиц может быть связано с более низким риском болезни Альцгеймера, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование американского Университета Лома-Линда, опубликованное в The Journal of Nutrition. Ученые наблюдали почти за 40 тысячами взрослых в течение 15 лет.

За время исследования у 2858 участников диагностировали болезнь Альцгеймера — самую распространенную форму деменции. При этом у людей, которые ели яйца примерно пять и более раз в неделю, риск заболевания оказался на 27% ниже, чем у тех, кто редко ел их или полностью избегал.

У участников, употреблявших яйца два-четыре раза в неделю, риск был ниже примерно на 20%. Даже один прием яиц в неделю или несколько раз в месяц связывали со снижением риска примерно на 17%.

Авторы объясняют возможную пользу составом яиц. В них есть холин, витамин B12, витамин D, селен, йод, омега-3 жиры и витамины группы B, которые могут поддерживать память, нервную систему и здоровье мозга.

Однако ученые подчеркивают: работа показывает связь, а не доказывает, что яйца защищают от Альцгеймера напрямую. На результаты могли повлиять общий рацион, образ жизни и другие привычки участников.