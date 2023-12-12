Танк, мотоциклы, красочные трюки: лидер «Ночных волков» рассказал о создании новой «Новогодней сказки»

Байк-центр «Ночные волки» в Москве уже более двадцати лет каждые январские каникулы радует посетителей «Новогодней сказочной историей».

Лидер байкеров Александр Залдастанов, известный как «Хирург», рассказал в своих соцсетях о процессе создания новой сказки, которую зрители увидят уже в начале следующего года. Он также поделился кадрами декораций.

«Каждый раз это неповторимая машинерия, сложная трюковая программа, красивые стихи и литературные тексты. <…> Но самое тяжелое для создателя — это все-таки придумать идею сказки, найти главную мысль», — написал байкер.

В нынешнем новогоднем шоу будет задействован настоящий танк. Представление называется «Духовный танк или ангел Херсонеса».

«Вот не все смыслы получается передать через машины. Иногда машина воюет с написанным текстом. Это как театральный свет воюет с киношным. Но ничего, на то и горячие воины, чтобы на русском морозе остыть», — заявил «Хирург».

В «Новогодней истории» от «Ночных Волков» зрителей также ждут летающие мотоциклы, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок.

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