Танцевальные таланты из Красногорска покорили Казань на «Планете искусств»

С 9 по 13 апреля в Казани проходил международный фестиваль-конкурс «Планета искусств». Образцовый коллектив «Студия современного танца «Степ&Джаз» из Красногорска вошел в число участников, удивил своими талантами и взял целую россыпь наград.

Масштаб события впечатляет: на одной сцене встретились сильнейшие танцевальные команды страны — география участников растянулась от Чебоксар до Севастополя. Несмотря на жесткую конкуренцию, подмосковные артисты сумели превратить фестивальные дни в настоящий триумф своего мастерства.

Основной ударной силой стала старшая группа коллектива, продемонстрировавшая невероятную жанровую гибкость. Судейская коллегия присудила красногорцам четыре первых места за постановки «Племя Аманзи», «Генералы ночных улиц», «H2O» и трогательный номер «По рассказам бабушки». Серебряная копилка старших участников также пополнилась внушительным списком наград: вторые места достались за постановки «Руса коса», «Глянец», «Ну ладно, сами» и энергичный манифест «Только танцы и мы».

Средний состав ансамбля решил не отставать от старших товарищей и внес свою лепту в общую победу. Высшей награды удостоилась концептуальная работа «Мастерская Да Винчи», заставившая зал аплодировать изобретательности хореографии. Кроме того, средняя группа трижды поднималась на вторую ступень пьедестала с номерами «Покорители морей», «Хористы» и атмосферными «Байками у костра».

Не остались без признания и самые юные участники: младше-средняя и младшая группы успешно дебютировали на международном уровне, пополнив актив студии серебряными и бронзовыми медалями.

Фестиваль в Казани стал для красногорцев не просто очередной поездкой, а наглядным подтверждением того, что «Степ&Джаз» сегодня — это знак качества в мире современной хореографии.