Исследователи из Бристоля нашли способ облегчить депрессию

Исследователи из Бристольского университета выяснили, что снятие воспаления способно уменьшить симптомы депрессии, не поддающейся стандартной терапии. Работа опубликована в JAMA Psychiatry.

Примерно треть людей с депрессией плохо реагируют на классические антидепрессанты, воздействующие на серотонин. Всё больше данных связывает такие случаи с хроническим воспалением. Ранее было показано: у трети пациентов с депрессией повышены маркеры воспаления в крови, особенно интерлейкин-6.

Авторы провели небольшое клиническое исследование с участием 30 взрослых с умеренной или тяжёлой депрессией (у всех был высокий уровень С-реактивного белка). Пациенты не отвечали на стандартное лечение. Половине ввели одну дозу тоцилизумаба (препарат от ревматоидного артрита), остальным — плацебо.

Хотя выборка мала для окончательных статистических выводов, в группе тоцилизумаба зафиксирована устойчивая тенденция к улучшению. Участники отмечали снижение тревоги, усталости, чувства бесполезности и внутреннего напряжения. Ремиссии достигли 54% в группе препарата против 31% в группе плацебо. Эффект был сильнее у пациентов с изначально высоким уровнем С-реактивного белка.

Исследование поддерживает идею персонализированной психиатрии, подчеркивают авторы, где лечение подбирают по биологическим особенностям, а не только по симптомам.

Ранее сообщалось о том, что более миллиарда человек в мире страдают психическими расстройствами.