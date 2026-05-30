Грязевой поток с вулкана Рейнир может уничтожить три города в США за 30 минут

Три населенных пункта в американском штате Вашингтон могут быть уничтожены за считаные минуты. Причиной катастрофы может стать внезапный сход массивного вулканического селя с горы Рейнир. Об этом сообщает Daily Mail (перевод материала выполнен aif.ru).

По словам ученых, любые оползни, продолжительные ливни, таяние ледников или даже подземные толчки небольшой силы способны нарушить стабильность склонов вулкана. Это высвободит поток, состоящий из грязи, каменных обломков и щебня, который устремится в речные долины.

Согласно информации издания, в зоне потенциального поражения селевыми потоками проживают более 60 тысяч человек. Исследователи предупреждают: если произойдет внезапный обвал пород на западной стороне Рейнира, грязевой вал может дойти до городов Ортинг, Самнер и Пуйаллап всего через полчаса. Наибольшую тревогу у экспертов вызывает Ортинг — из-за недостатка эвакуационных маршрутов и стремительного роста численности местного населения.

«Ученые предупредили, что к тому времени, когда грязевой поток достигнет населенных пунктов, его высота может достигать сотен метров, и он может двигаться с сокрушительной силой», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что нависшая угроза стимулировала проведение научных изысканий, направленных на модернизацию систем раннего предупреждения населения.

