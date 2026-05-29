«Мусорные пакеты как оружие». Жители Измайлово оригинально наказали таксиста за парковку возле баков

Жители столицы применили нестандартный метод воздействия на таксиста, который неправильно припарковался. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «Москва М125».

По данным авторов канала, на востоке Москвы, в районе Измайлово, горожане закидали мусорными пакетами автомобиль такси. Водитель решил оставить машину прямо возле контейнерной площадки.

«Их боялась остальная Москва», — так прокомментировали ситуацию авторы публикации.

Пользователи интернета в основном одобрили поступок жителей Измайлово, хотя нашлись и те, кто назвал его необдуманным и бессмысленным. Один из комментаторов заметил, что водитель отделается лишь штрафом, а «идиоты получат уголовку». Другой добавил: таксист может просто отъехать с места, сбив пакеты, и тогда проблемы с уборкой возникнут уже у дворников.

