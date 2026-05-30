Помидоры и балкон Карабаса-Барабаса. Дима Билан приобрел дом на берегу реки в Подмосковье

Популярный исполнитель Дима Билан приобрел недвижимость в Подмосковье — дом, стоящий прямо у реки. Как выяснилось, артист намерен превратить этот участок в родовое поместье: высадить томаты и применить агротехнические навыки, которые перенял у своего отца.

О своей мечте, которая наконец сбылась, Билан рассказал в интервью для передачи «Натальная карта», вышедшей на платформе «ВКонтакте». Чтобы позволить себе жилье на реке, ему пришлось расстаться с прежней квартирой.

«Это просто нечто! Ты как Карабас-Барабас выходишь на балкон и там еще три деревни, и ты видишь крыши всех домов... Ты находишься чуть выше, видишь горизонт и не видишь вообще никакого стопа, и взгляд твой летит...», — заявил он, эмоционально описывая новое приобретение.

Помимо этого, певец уже успел завести знакомство с сотрудниками местного ДК и загорелся идеей внести свой вклад в развитие территории, создав вокруг себя подобие поместья или даже «агломерации».

На момент записи интервью, по признанию артиста, он еще не являлся полноправным хозяином: покупка была совершена в кредит.

«Сейчас продам дом и кредит добью», — пояснил он свою финансовую стратегию.

Билан уверен, что это место станет для него настоящей крепостью. Чтобы не мотаться в столицу, он уже сейчас организует выезды на дом стилистам, визажистам и массажистам.

Кроме того, исполнитель поделился огородническими планами: он намерен заняться культивированием помидоров и взять на вооружение отцовскую «методику», рассчитывая на богатый урожай.

