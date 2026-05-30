«Цифровой глюкометр для всей страны». Минздрав запустил портал «ПРО ДИАБЕТ» с данными о симптомах и лечении

В России начал работу ключевой государственный цифровой сервис, который объединяет полный объем актуальных сведений о сахарном диабете. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«Он (ресурс — ред.) уже создан и функционирует», — процитировали Камкина журналисты, когда он отвечал на вопрос о запуске интернет-портала.

Ресурс получил название «ПРО ДИАБЕТ». Пользователям доступна информация о диабете первого и второго типов. Кроме того, на платформе подробно описаны особенности течения заболевания у детей, а также у женщин в период беременности.

Портал также предлагает материалы, посвященные клиническим признакам диабета, методам его ранней диагностики и способам контроля глюкозы в крови. Отдельный раздел разъясняет, что представляет собой предиабет — его разновидности и ключевые факторы, провоцирующие развитие этого состояния.

Ранее сообщалось о том, что ученые Бристоля связали кофеин в крови со снижением риска диабета.