За публичную речь отправляли в ссылку: какой европейский язык запретили при Николае II

Борьба с сепаратизмом через алфавит и театральные пьесы. Хроника языковых ограничений царской России — от удушения малороссийского наречия до сорокалетней войны с литовской латиницей. Об этом пишет Русская семерка.

Валуевский циркуляр и Эмский указ: ликвидация украинской печати

При упоминании языковых запретов в дореволюционной России чаще всего вспоминают ограничения, связанные с украинским языком. Исторический процесс шел по нарастающей и был напрямую связан с попытками центральной власти сдержать национальные движения.

В 1863 году, на фоне подавления Польского восстания, министр внутренних дел Петр Валуев издал закрытый циркуляр. Документ провозглашал, что отдельного малороссийского языка никогда не существовало и быть не может, а текущая речь является лишь испорченным польским влиянием общерусским наречием. На этом основании под запрет попала публикация учебной, религиозной и научно-популярной литературы на украинском языке. Исключение тогда сделали только для художественных произведений.

Спустя 13 лет, в 1876 году, император Александр II в немецком городе Бад-Эмс подписал Эмский указ, который фактически полностью легализовал культурные ограничения. Новый документ запрещал:

печать любых оригинальных книг и переводных текстов на украинском;

ввоз аналогичной литературы из-за границы;

постановку театральных спектаклей и чтение публичных лекций;

публикацию нот с украинским текстом.

Легальными оставались исключительно исторические памятники и фольклорные записи для научных целей. Миллионы граждан лишились возможности учиться и развивать культуру на родном языке.

Польский и немецкий: языки внутренних и внешних мятежников

С польским языком ситуация развивалась иначе. До восстания 1830 года он обладал официальным статусом на территории Царства Польского, использовался в судах, администрациях и школах западных губерний.

После подавления шляхетских выступлений в 1830–1840-х годах началось планомерное вытеснение польского из делопроизводства и гимназий Волыни, Подолья, Литвы и Беларуси. Второе восстание 1863 года привело к окончательному запрету польской речи в публичных местах западных регионов империи, хотя в самой Варшаве он частично сохранялся.

В 1914 году с началом Первой мировой войны главным врагом государственности был объявлен немецкий язык. Николай II утвердил распоряжение о ликвидации всех немецкоязычных периодических изданий и запрете преподавания этого языка в учебных заведениях, за исключением старших классов. Несмотря на то, что немецкий являлся родным для поволжских немцев, прибалтийского дворянства и столичной профессуры, публичные разговоры на нем на фоне военной шпиономании фактически приравнивались к государственной измене.

Литовский алфавит: 40 лет подпольной борьбы книгонош

Наиболее жесткое противостояние развернулось вокруг литовской письменности. После восстания 1863 года правительство решило бороться не с самим языком, а с его графической основой — латинским алфавитом. Литовцам директивно приказали перевести всю печать на кириллицу.

Местное население ответило массовым бойкотом. В результате возникло уникальное подпольное движение: книги на литовской латинице печатались в Восточной Пруссии, после чего специальные контрабандисты — книгоноши — тайно переправляли их через границу. Российские спецслужбы и полиция сжигали конфискованную литературу и отправляли активистов в ссылку, однако ликвидировать каналы поставок так и не смогли. Ограничение на использование латинского шрифта продержалось сорок лет — с 1864 по 1904 год.