Обойдем капитализм без танков: как Лаврентий Берия хотел развалить США с помощью рабочего класса и смекалки

В своей последней прижизненной книге советский лидер обосновал радикальную реформу рынка труда. Инициативу горячо поддержал Лаврентий Берия, рассчитывавший с помощью пятичасовой смены победить Запад в холодной войне без единого выстрела. Об этом пишет Русская семерка.

От царских переработок до сталинских семи часов

В современном мире, где сверхурочная работа стала привычным явлением, идея пятичасовой рабочей смены кажется несбыточной фантазией. Однако в Советском Союзе начала 1950-х годов этот вопрос детально прорабатывался на высшем государственном уровне.

Реформирование трудового законодательства являлось визитной карточкой советской власти с момента ее основания. Одним из первых декретов в октябре 1917 года в стране был официально введен 8-часовой рабочий день, что стало прорывом на фоне дореволюционных порядков при Николае II, когда фабричные рабочие трудились по 11 часов в сутки с единственным выходным в воскресенье. В 1929 году Иосиф Сталин пошел на еще более радикальное сокращение нагрузки, установив 7-часовую рабочую смену. Ситуация изменилась лишь в предвоенном 1940 году, когда страну перевели обратно на 8 часов, а в период Великой Отечественной войны к ним добавились обязательные сверхурочные часы ради нужд фронта.

Программа всестороннего развития человека труда

Мысли о кардинальном снижении нагрузки на рабочих Сталин не оставлял даже в военные годы, а окончательно сформулировал их в своем фундаментальном теоретическом труде «Экономические проблемы социализма в СССР», изданном в 1952 году.

Согласно сталинской концепции, высвобождение личного времени было необходимым условием для постепенного перехода от социалистической модели к коммунистической. Руководитель государства исходил из того, что свободные часы граждане направят не на праздное времяпрепровождение, а на получение образования и расширение культурного кругозора. Повышение уровня знаний, в свою очередь, позволило бы рабочим легко менять квалификацию и осваивать новые профессии, избавляя общество от пожизненного закрепления человека за одним конкретным станком. Составной частью реформы должно было стать введение всеобщего политехнического обучения.

Эту экономическую стратегию полностью одобрял Лаврентий Берия, который развернул внутренние тезисы Сталина в масштабную геополитическую доктрину:

Идеологический удар по капитализму: Берия рассматривал пятичасовой рабочий день как мощное оружие пропаганды в холодной войне.

Экспорт революции: Предполагалось, что трудящиеся в капиталистических странах, узнав о комфортных условиях и коротких сменах в СССР, начнут требовать аналогичных уступок от своих работодателей, а в случае отказа — выступят за установление советской власти.

По мнению Берии, такой шаг позволил бы советскому блоку мирно обойти западную экономическую систему без применения военной силы.

Смерть вождя и критика со стороны соратников

Реализовать масштабный проект не удалось из-за смены политического курса. После смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года его последние экономические инициативы практически сразу подверглись жесткой ревизии со стороны вчерашних соратников.

В ходе внутрипартийных дискуссий Анастас Микоян охарактеризовал планы по переходу на пятичасовую смену как левацкий загиб, а Георгий Маленков прямо заявил об отсутствии глубокого анализа и должного экономического обоснования сталинских тезисов. В результате книга была раскритикована, а проект сокращения времени работы предан забвению. В последующие десятилетия в СССР прочно закрепился стандартный 8-часовой формат, который сохраняется и в современной России.