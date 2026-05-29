Прятали от бесов и сыщиков: какие фамилии у казаков считались позорными и нецензурными

Казачьи родовые имена служили настоящей летописью вольной жизни и суеверий. Историки выяснили, почему гордые воины добровольно соглашались записываться под прозвищами, намекающими на глупость, тучность или воровство. Об этом пишет Русская семерка.

Звериные и портретные прозвища в казачьей среде

Казачьи фамилии формировались в условиях абсолютной внутренней свободы, когда над человеком не стоял помещик, навязывающий стандартные именования по отцу. Это породило уникальную культуру прозвищ, где отражались быт, курьезы и специфическое чувство юмора. По данным исследователей, около 9% всех казачьих фамилий возникли на основе названий флоры и фауны, причем многие зоонимы изначально несли в себе ироничный или негативный подтекст.

Например, фамилия Бугаев указывала на крупного, но неповоротливого и недалекого человека, Дятловыми называли излишне навязчивых людей, а Лось служило не самым комплиментарным намеком на чрезмерные габариты. В этот же список обидных ассоциаций входили Баклановы и Козловы.

Еще более масштабный пласт родовых имен выполнял функцию своеобразной медицинской карты или портретного описания:

Лишний вес и худоба: Избыточная тучность фиксировалась в фамилиях Жировов, Пузанов и Пухлой, а крайняя истощенность — в прозвищах Сухой или Щепин.

Физические дефекты: Горбатой, Хромушин, Косой, Слепой и Кривой прямо указывали на увечья.

Анатомические аномалии: В официальные реестры попадали такие варианты, как Долгоногов, Долгошеев, Вислоухов, Кривоперстов и даже Гнилопуз.

Событийные фамилии: от побегов до лишения добычи

Особую категорию составляют фамилии, которые фактически кратко пересказывали ключевой, порой курьезный или опасный инцидент из биографии родоначальника.

В казачьих списках зафиксированы фамилии Тюрморезов, указывающая на успешный побег предка из заключения, и Купленов, напоминающая о выкупе казака из вражеского плена. Прозвище Драницын закреплялось за теми, кто выжил после схватки с медведем. Фамилия Недуванов присваивалась деду, который по какой-то причине не участвовал в традиционном дележе (дуване) военной добычи, а Безсудными иронично именовали излишне законопослушных лиц. Характер и манеру поведения также констатировали без прикрас, что породило роды Костоломовых, Дерикозовых и Кривоплясов.

Магическая защита от бесов и указ 1825 года

Главная причина, по которой гордые воины не оскорблялись из-за нелепых прозвищ вроде Растяпиных, крылась в глубоких суевериях. В те времена считалось, что если нечистая сила или враги не знают подлинного имени человека, они не смогут навести на него порчу. Обидное или невзрачное имя служило своеобразным мистическим щитом.

Кроме того, Сечь регулярно принимала беглых крестьян. Чтобы скрыться от помещиков и царских сыщиков, новоиспеченные казаки полностью меняли идентичность, осознанно выбирая абсурдные и смешные фамилии.

В результате реформы многие колоритные фамилии исчезли. Например, древний род Вислогузовых (что буквально означало «Вислозадые») превратился в стандартных Егоровых и Степановых. Впрочем, в архивных документах сохранились и драматические курьезы: так, казак по фамилии Распердяев был отправлен в отставку уже в 30 лет, причем в официальных бумагах причиной увольнения значилось недержание мочи.