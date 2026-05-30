Гепатолог Бутенко назвала продукты, защищающие печень от рака и воспалений

Для того, чтобы печень оставалась здоровой и полноценно выполняла свои функции, важно правильно выстроить рацион. Какие именно продукты стоит включить в ежедневное меню для поддержки этого органа, в беседе с «РИАМО» рассказала врач-гепатолог Елена Бутенко.

«Для защиты печени от окислительного стресса и воспалений необходимо включать в рацион продукты, богатые полифенолами и витаминами. Так, ягоды содержат антиоксиданты, защищающие печень от повреждений. А зелёный чай, за счёт высокого содержания антиоксидантов, помогает снижать риск развития рака печени и уменьшает воспалительные процессы», — считает медик.

Кроме того, специалист рекомендовала добавить в меню продукты, которые способствуют нормализации уровня холестерина и предотвращают накопление жира в тканях. К ним относятся, например, авокадо, овсянка и оливковое масло.

