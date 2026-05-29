«Нам даже генератор по закону не дали»: с жителей Саратова требуют миллион за восстановление света

В Саратове жители домов №12 и №14 по улице Осипова больше суток провели без света из-за повреждения подземного кабеля. Теперь они вынуждены платить за его восстановление более миллиона рублей, рассказал «Газете.Ru» местный активист Григорий Ахтырко.

Электричество отключилось в полночь 27 мая. Кабель, проложенный между двумя зданиями 60-летней давности, давно находится на балансе кооператива, а не городских сетей. Поэтому СПГЭС предложила жильцам временное решение — установить «соплю» за 200 000 рублей. Активист утверждает, что реальная цена таких работ — максимум 100 000. Для полноценного восстановления требуется заменить 30 метров кабеля (около 30 000 рублей), но вместе с работами стоимость достигает миллиона.

«Я полагаю, что здесь просто коррупционная составляющая налицо: что временное электроснабжение, что будущая замена кабеля — копки, раскопки», — заявил Григорий Викторович.

По его словам, мэрия и прокуратура знают о проблеме, но резервный генератор, который по закону обязаны предоставить при отключении в доме с более чем 50 жильцами (в доме №12 — 80 квартир), так и не предложили.

