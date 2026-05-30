Космонавт из Австрии назвал главную психологическую ловушку экспедиции на Марс

Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, почему полет на Марс превратится в серьезнейшее испытание для психики человека. Ключевая проблема — невозможность быстро вернуться на Землю в случае внештатной ситуации.

«Психологический фактор тоже важен, безусловно. Но есть, например, известный российский космонавт (Валерий) Поляков, который провел на станции 14 месяцев. Это серьезное испытание, но, думаю, оно преодолимо», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что речь идет о значительно более длительном периоде: около трех лет в изоляции от Земли без вариантов экстренного возвращения. По словам Фибека, если на Луне или на МКС экипаж может относительно быстро эвакуироваться, то с Марса такой возможности нет. Радиосвязь с планетой существует, однако сигнал идет примерно 20 минут в каждую сторону.

«Это означает совершенно другой уровень коммуникации, к которому нужно привыкнуть», — уточнил австрийский космонавт.

Именно поэтому, добавил он, для марсианской миссии необходима «очень серьезная подготовка и особый склад характера».

Фибек совершил свой первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии в 1991 году на советскую орбитальную станцию «Мир». Вместе с ним в экипаж входили советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Австриец провел на орбите почти восемь суток, занимаясь научными экспериментами в области космической медицины, физики и космических технологий.

