Сбежали от большевиков и построили Черный ястреб: как Чураевка в США заменила конструкторам родину

История послереволюционной эмиграции, перевернувшей мировую авиацию. Хроника того, как бывшие царские офицеры и инженеры спроектировали легендарные американские истребители, вертолеты и бомбардировщики Второй мировой войны. Об этом пишет Русская семерка.

Стратфордская Чураевка: русское сердце вертолетостроения США

В конце 1920-х годов небольшой американский городок Стратфорд в штате Коннектикут превратился в главный центр притяжения для интеллектуальной элиты бывшей Российской империи. Сюда, вслед за выдающимся изобретателем Игорем Сикорским, потянулись спасшиеся от Гражданской войны инженеры, пилоты и чертежники.

Его предприятие Sikorsky Aviation Corporation фактически функционировало как одна большая русская семья, где в штате числилось около 200 эмигрантов. Внутреннее делопроизводство велось на русском языке, а американские инвесторы, оценив уровень отечественной инженерной школы, ставили обязательное условие: не менее половины конструкторского бюро должны составлять выходцы из России. Вокруг завода вырос целый поселок с православным храмом, школой и клубом, который местные жители ласково именовали «Чураевкой» или «Русским берегом».

Ближайшими сподвижниками и «правой рукой» Сикорского стали братья Михаил и Сергей Глухаревы, бывшие летчики-истребители. Сын Михаила, Евгений Глухарев, впоследствии стал признанным американским авторитетом в области разработки реактивных двигателей для вертолетов. В этой же команде трудился Николай Гладкевич (Николай Глад), прошедший путь до руководителя макетного цеха и участвовавший в проектировании всего модельного ряда, включая знаменитый вертолет UH-60 Black Hawk. Теоретическую базу под американское вертолетостроение подвел бывший гардемарин Александр Никольский, ставший профессором Принстонского университета и создавший первые в США профильные учебные курсы.

Прокофьев-Северский и Картвели: создатели легендарного Thunderbolt

Вторым по значимости промышленным центром «русской» авиации в США стала компания Seversky Aircraft Company (позже переименованная в Republic Aviation Corporation), основанная на Лонг-Айленде в 1931 году. Ее создатель, Александр Прокофьев-Северский, обладал удивительной биографией: будучи асом морской авиации Балтийского флота, он потерял в бою правую ногу, но вернулся в строй на протезе и продолжил сбивать немецкие самолеты.

Костяк его американского конструкторского бюро также составили соотечественники, а позицию главного инженера занял гениальный выпускник русской гимназии Александр Картвели.

Легендарные боевые машины, созданные под руководством Картвели:

P-47 Thunderbolt: Один из самых массовых, защищенных и эффективных истребителей ВВС США периода Второй мировой войны, громивший люфтваффе в небе над Европой.

F-84 Thunderjet и F-105 Thunderchief: Сверхзвуковые реактивные самолеты, ставшие основной ударной силой американской авиации в Корейской и Вьетнамской войнах.

A-10 Thunderbolt II: Знаменитый штурмовик («летающая пушка»), до сих пор состоящий на вооружении американской армии, унаследовал свое имя в честь первой «Грозы» Картвели.

Кто спроектировал Летающую крепость и Provider

Влияние отечественной инженерной мысли не ограничивалось фирмами Сикорского и Северского — русские конструкторы работали во всех ведущих авиационных концернах США.

Профессор Георгий Ботезат, крупнейший специалист по аэродинамике из Петербурга, основал Helicopter Corporation of America и построил самый первый функциональный вертолет в США, доказав техническую возможность вертикального полета. Выпускник Киевского университета Михаил Струков создал фирму Chase Aircraft и спроектировал тяжелый военно-транспортный самолет C-123 Provider, который стал незаменимым «грузовиком» американской армии во Вьетнаме благодаря способности садиться на неподготовленные грунтовые площадки.

Бывший офицер Морского корпуса Константин Захарченко в 1927 году совместно с Джеймсом Макдоннеллом основал предприятие, которое после ряда слияний превратилось в промышленного гиганта McDonnell Douglas. В компании Boeing талантливый инженер Янис Аккерман руководил сложнейшей разработкой крыла для знаменитого стратегического бомбардировщика B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

В это же время на заводе Curtiss-Wright трудился Михаил Григорашвили (Майкл Грегор), Владимир Клыков участвовал в создании самого массового пассажирского лайнера века DC-3, а ученик профессора Жуковского Михаил Ваттер занял пост главного конструктора огромной летающей лодки PBM Mariner. Парадоксально, но созданные русскими эмигрантами в Америке самолеты и поплавки фирмы EDO Бориса Корвина-Круковского в годы войны поставлялись в СССР по ленд-лизу, помогая бывшей родине ковать общую Победу.