Татьяна Навка и Петр Чернышев представят в Ивантеевке уникальное шоу

Грандиозный спектакль на льду 17 декабря представят знаменитые фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев, чьи имена уже давно стали синонимами качества и праздника, который фигуристы дарят каждую зиму жителям Подмосковья.

Для детей и взрослых развернется увлекательное действо, которое погрузит зрителей в мир волшебных сказок и приключений. Вход на представления как всегда бесплатный. Главное одеться по погоде.