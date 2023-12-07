Татьяна Навка и Петр Чернышев представят в Ивантеевке уникальное шоу
Фото: [пресс служба администрации Г.о. Пушкинский]
Массу положительных эмоций, невероятные фигурные элементы и прекрасную музыку подарит жителям Ивантеевки ледовое шоу «Байки русской балалайки» (0+).
Грандиозный спектакль на льду 17 декабря представят знаменитые фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев, чьи имена уже давно стали синонимами качества и праздника, который фигуристы дарят каждую зиму жителям Подмосковья.
Для детей и взрослых развернется увлекательное действо, которое погрузит зрителей в мир волшебных сказок и приключений. Вход на представления как всегда бесплатный. Главное одеться по погоде.
«Ледовые представления проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье» - приглашаю всех желающих», - отметил в своем телеграм-канале глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.