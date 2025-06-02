Телеведущий Дибров заявил, что у Вали Карнавал есть большой потенциал

В скором времени на голубые экраны после девятилетнего перерыва вернется популярная некогда музыкальная программа «Достояние Республики», ее ведущими станут Валдис Пельш и блогер Валя Карнавал. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, какие шансы у инфлюенсера на успех. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, у юной телезвезды есть большой потенциал, к тому же, поскольку указанная программа рассказывает о песнях разных временных периодов и поколений, то ведущие должны быть из разных поколений.

Телеведущий добавил, что телевидение должно идти в ногу со временем и привлекать в том числе и тех знаменитостей, которые в почете у молодежи.

Ранее блогера Валю Карнавал осудили за поступление в вуз без экзаменов.