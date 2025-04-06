Блогера Валю Карнавал осудили за поступление в вуз без экзаменов

Валентина Карнаухова, известная как блогер Валя Карнавал, оказалась в центре внимания общественности после информации о ее поступлении в один из московских университетов без прохождения вступительных испытаний, сообщил портал aif.ru.

По данным источника, Карнавал, имеющая за плечами только девять классов образования, была принята в Финансовый университет в завершении учебного года, что спровоцировало волну критики со стороны учащихся школ.

В социальных сетях школьники выразили свое негодование по поводу того, что Карнавал заняла место, которое могло бы достаться абитуриентам, усердно готовившимся к ЕГЭ на протяжении многих лет.

По их мнению, подобная практика нарушает принципы честности и равенства возможностей при поступлении в высшие учебные заведения. Подчеркивается также, что 23-летняя интернет-знаменитость стала студенткой престижного столичного вуза, не имея законченного среднего образования.

Ранее психолог Абравитова заявила о невротическом восприятии себя худеющей Карнавал.