На 78-году жизни умер отец Елены Воробей Яков Лебенбау

Семью актрисы Елены Воробей постигло горе: ее отец, Яков Мовшевич Лебенбаум, ушел из жизни в реанимации, сообщает Super.ru. Он долго боролся с тяжелой болезнью, но врачи оказались бессильны. До своего 78-летия мужчина не дожил меньше месяца.

Первым о трагедии сообщил друг семьи — актер Стас Садальский. В своем блоге он написал, что Яков был мудрым и добрым человеком, и выразил соболезнования Елене и ее близким.

Позже и сама артистка разместила скорбный пост. Елена призналась, что медики два месяца пытались спасти отца. Но, увы, безуспешно.

«Я все время надеялась на его выздоровление и была рядом с ним», — поделилась она.

Подписчики тут же откликнулись — слова поддержки, сердечки, молитвы. Не остался в стороне и Прохор Шаляпин. Он обратился к Елене с теплыми пожеланиями сил в этот трудный час.

