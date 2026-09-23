39-летнего журналиста-иноагента Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил ТАСС. Теперь ему грозит блокировка счетов, а любые переводы в его пользу могут быть расценены как финансирование терроризма.

Накануне Лефортовский суд Москвы признал журналиста виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил Дудю административный штраф в размере ₽40 тысяч.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов. В ноябре 2025 года мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал уехавшего из России комика-иноагента Сашу Долгополова*.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами; Дудь внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.