В Ивантеевке отметили День воспитателя: 130 педагогов соревновались в 7 эстафетах

На базе спорткомплекса «Олимп» в Ивантеевке 26 сентября состоялся спортивный праздник для сотрудников детских садов, приуроченный ко всероссийскому Дню воспитателя и дошкольного работника. Свыше 130 человек из 22 команд Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска соревновались в ловкости, скорости и слаженности действий.

Участникам подготовили семь эстафет, в которых работники муниципальных учреждений бегали с клюшкой за мячом, прыгали и скакали через скакалку. Коллеги и близкие поддерживали соревнующихся с трибун.



Организационные задачи, включая церемонию награждения, взяли на себя «Волонтеры Подмосковья» Городского округа Пушкинский. Каждый участник получил медаль, грамоту и поощрительный приз.



В дошкольных учреждениях округа — их около пятидесяти — трудятся более 2 тыс. сотрудников: воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные работники, нянечки и вспомогательный персонал. Они ежедневно заботятся о более чем 15 тыс. детей.