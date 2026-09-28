«Упал на ровном месте»: в СМИ вспомнили рассказ Соседова о переломе лодыжки за год до трагедии в Якутии

Teleprogramma.org: Сергей Соседов за год трагедии в Якутии упал на ровном месте

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

За год до трагедии в Якутии музыкальный критик Сергей Соседов оступился буквально на ровном месте и сломал лодыжку на левой ноге. Эту историю, о которой журналист сам рассказывал в интервью, вспомнило Teleprogramma.org.

Тогда у Соседова диагностировали перелом был без смещения, и нога заживала около двух месяцев. Сергей рассказывал, что шел очень быстро, из-за чего оступился и получил травму. После падения критик, как он признавался, старался передвигаться осторожнее.

Всю жизнь Соседов следил за здоровьем: регулярно ходил в бассейн, каждое утро делал зарядку, посещал врачей и контролировал давление. У него была привычная гипотония с показателями 100 на 60.

Один из врачей говорил, что Соседов не жаловался на самочувствие, а анализы соответствовали возрасту. Иногда Соседов жаловался на усталость из-за большого количества проектов, но проблем с самочувствием не отмечал. Критик также не злоупотреблял алкоголем, но не смог отказаться от курения.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти Соседова. Сергей погиб в результате несчастного случае в отеле якутского города Нерюнгри: журналист упал с лестницы и получил несовместимые с жизнью травмы.

Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть журналиста наступила от черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг.

Ранее стали известны время и дата прощания с Сергеем Соседовым.

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