ЦСКА в девятый раз в истории выиграл Кубок России

В российском футболе был разыгран последний трофей сезона. В суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» в серии пенальти ­— 0:0 (4:3).

Уже на 9-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков пробил дальним ударом Рустама Ятимова. В основное время это был единственный мяч, побывавший в сетке ворот, но и этот гол не был засчитан. После пятиминутного видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда у игрока армейцев.

Матч прошел в напряженной борьбе, практически без голевых моментов. Едва ли не лучший момент был на последней минуте у Матвея Кисляка: полузащитник ЦСКА бил из пределов штрафной, но не попал в створ.

После нулевой ничьей в основное время была назначена серия пенальти. Уже первым ударом ростовчанин Хорен Байрамян угодил в штангу. Положение выровнялось, когда Ятимов парировал удар Игоря Дивеева, но тут же Игорь Акинфеев потащил сложнейший мяч от Алексея Сутормина. Победный мяч в серии забил Милан Гайич.

ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз и догнал по количеству титулов «Локомотив». Игорь Акинфеев завоевал восьмой трофей и стал абсолютным рекордсменом, оторвавшись от своих бывших одноклубников Сергея Игнашевича, братьев Березуцких и Элвира Рахимича.