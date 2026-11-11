«Нас убивает щебеночный карьер»: жители Еманжелинки рассказали о пятилетней борьбе с пылью и бездействии

Жители крупного села Еманжелинка жалуются, что местный карьер по добыче строительного камня ухудшает экологическую обстановку в населенном пункте. Информацию об этом они оставляют в социальных сетях, сообщил kursdela.biz.

По данным издания, многочисленные комментарии к посту говорят о серьезности ситуации. Люди описывают, как работа карьера сказывается на повседневной жизни: пыль, шум и выбросы вызывают беспокойство у жителей, а тема активно обсуждается в местных пабликах.

«Живя в непосредственной близости, после захода солнца, складывается ощущение, что находишься в забое. Преломляется свет фонаря, а в дыхательных путях стойкое ощущение пыли… Ходить по собственному двору в респираторе с перспективой силикоза?» — пишут местные жители.

Жители не только оставляли сообщения в соцсетях, но и обращались по поводу выбросов со стороны карьера в минэкологии региона. Об этом пресс-служба министерства сообщила в ответ на запрос «Курса дела». Таким образом, проблема вышла за пределы интернет-обсуждений и стала предметом официального разбирательства.

«По данному факту в министерство экологии Челябинской области поступали официальные обращения от граждан. Специалисты ведомства установили, что предприятие „Еманжелинское месторождение строительного камня“ не выполняло обязательные мероприятия по снижению выбросов во время неблагоприятных метеоусловий, когда рассеивание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха затруднено», — сообщили в минэкологии.

По данным издания, передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области выезжала к карьеру в Еманжелинке — на момент проверки концентрации загрязняющих веществ не превышали допустимых норм. Тем не менее компании выдали предостережение о недопустимости нарушения природоохранных требований, сообщили в минэкологии. Сейчас, по данным ведомства, это требование выполнено.

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