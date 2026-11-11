В Подмосковье запустили онлайн-консультации по вопросам похоронного дела

Жители Подмосковья смогут получить квалифицированную помощь по вопросам погребения и похоронного дела по видеосвязи через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения онлайн-консультаций нужно авторизоваться на регпортале через подтвержденную учетную запись ЕСИА, ввести в поиске «Дистанционное консультирование», выбрать ведомство «Центр мемориальных услуг Московской области», нужную тему, а также удобные дату и время. Подключиться можно с любого устройства – телефона, планшета или ноутбука.

В рамках услуги пользователи смогут получить разъяснения по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела, оформления захоронений, как семейные (родовые), оформления удостоверения о захоронении, перерегистрации места захоронения и не только.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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