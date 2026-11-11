Ракетная опасность, беспилотники и закрытые аэропорты: что известно к этому часу о ситуации в Татарстане

Ночь на 11 ноября в Татарстане выдалась тревожной. Сначала, в 00:18, в республике ввели режим ракетной опасности — об этом сообщили региональное управление МЧС и система РСЧС. Жителям советовали соблюдать меры безопасности и по возможности укрыться в ближайшем здании, подвале, подземном переходе, паркинге или специально оборудованном укрытии, сообщил inkazan.ru.

По данным издания, уже в 01:30 режим сняли: он продлился чуть больше часа. До этого ракетную опасность в Татарстане объявляли 15 октября — тогда режим впервые за сутки вводили трижды.

По информации издания, на этом тревоги не закончились: в пять утра жители республики получили уведомления о беспилотной опасности. Татарстанцев снова призвали соблюдать осторожность и следить за сообщениями экстренных служб. На момент публикации режим продолжал действовать.

По данным издания, на фоне тревог аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно перестали принимать и отправлять самолеты. Похожие ограничения ввели еще в ряде городов — Уфе, Самаре, Ульяновске, Кирове, Пензе, Саранске, Саратове и Ярославле, сообщили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что 134 дрона было ликвидировано над Ленобластью в ночь на 11 ноября.