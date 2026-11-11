«Организовать такие шоу мы умеем»: Лещенко предложил сборной России сыграть с командой легионеров

Лев Лещенко предложил провести матч сборной России и лучших легионеров РПЛ

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре со «Спорт-Экспрессом» поддержал идею проведения товарищеского футбольного матча сборной России с командой лучших легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Возможность проведения такого матча обсуждалась в СМИ. По мнению собеседника издания, подобная встреча вызовет большой зрительский интерес.

«Ездить никуда не придется, стадионов для таких матчей у нас предостаточно. На мой взгляд, есть смысл попробовать устроить такой матч. Организовать такие шоу мы точно умеем», — сказал Лещенко.

Сборная России по футболу с 2022 года не участвует в официальных турнирах, а проводит исключительно товарищеские матчи. 12 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября примет сборную Венесуэлу в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов получил приз за лучшее вратарское спасение в Лиге 1 в октябре.

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