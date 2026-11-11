СВО может завершиться до осени: политолог допустил промежуточный этап большого переговорного процесса

Политолог Баширов: переговоры в Абу-Даби дают шанс на новую систему безопасности

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Реальных результатов переговоров о новой архитектуре безопасности в Европе стоит ждать не раньше следующей осени, но специальная военная операция может завершиться и до этого срока. Такой прогноз дал политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов, сообщил rosbalt.ru.

Политолог прокомментировал стартовавшие во вторник, 10 ноября, в Абу‑Даби переговоры с участием России, США и Украины. Эксперт выразил оптимизм относительно итогов переговорного процесса: по его мнению, есть шансы сформировать новый международный документ по безопасности — аналог Хельсинкских соглашений, адаптированный к современным условиям.

«Думаю, что это произойдет не сегодня и не завтра. В лучшем случае, реальный результат можно будет увидеть где-то через год, следующей осенью, когда будут обсуждаться уже более-менее детальные контуры», — отметил Марат Баширов.

При этом Баширов не исключает, что специальная военная операция может завершиться раньше обозначенного срока. В таком случае остановка боевых действий станет промежуточным этапом более широкого переговорного процесса. Ключевым вопросом на следующем этапе могут стать границы Херсонской и Запорожской областей: их обсуждение продолжится, даже если активные боевые действия будут прекращены, предположил эксперт.

Эксперта спросили, к чему в итоге приведет переговорный процесс. Баширов ответил, что с оптимизмом оценивает перспективы создания аналога Хельсинкских соглашений, отвечающего современным реалиям.

«Это станет возможным, если будет принято решение по Донбассу, и Киев оттуда выйдет», — полагает политолог.

Ранее политологи рассказали, почему не стоит ждать мирного соглашения.

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