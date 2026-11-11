Житель Бузулука, оказавшийся на скамье подсудимых из-за гибели маленького ребенка, изъявил желание служить по контракту в Минобороны, сообщил 56orb.ru.

Об этом 56orb.ru узнал в пресс-службе Оренбургского облсуда: заявление прозвучало накануне в ходе заседания. Свою вину фигурант не признает, а ответственность перекладывает на сожительницу.

По данным издания, Следственная версия такова: в начале января 2026 года в квартире на улице Гая нетрезвый мужчина нанес ребенку свыше трех десятков ударов, после чего погрузил его в ванну с водой лицом вниз. Скрывая содеянное, он попытался представить случившееся как несчастный случай.

Кроме того, ему вменяют систематические побои — руками и разными предметами — и умышленное ограничение питания ребенка. Заседание прервано, слушания по делу продолжаются.

Ранее сообщалось, что соседи в Красноярске боятся, что агрессивный сосед избежит реального наказания.