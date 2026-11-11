Спектакль станет реальностью: в Городском округе Пушкинский помогают превратить идею в проект

Чтобы каждое учреждение культуры могло освоить грантовую деятельность, в округе создали ресурсный центр на базе Пушкинского театра. Уже состоялась вторая его встреча, где опытом делился художественный руководитель театра Борис Урецкий. По его словам, главное — начать, даже если раньше не приходилось подавать заявки на гранты.



Во встрече участвовала заместитель главы округа Елена Панькив. Центральной темой стала работа с Президентским фондом культурных инициатив — государственным инструментом финансирования творческих и просветительских проектов. Показательным примером назвали Пушкинский музыкально-драматический театр: его коллектив не раз получал грантовые средства и воплощал значимые замыслы.



Аудитория семинара — прежде всего начинающие специалисты. Формат не ограничился лекцией: участники презентовали собственные идеи, а организаторы помогали отточить концепции будущих проектов. За каждой заявкой может скрываться будущий спектакль или фестиваль, так что площадка стала точкой старта для новых культурных событий округа.