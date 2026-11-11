Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

До конца рабочей недели на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +1-5 градусов, ночью – -2...+4. Синоптики обещают переменную облачность, дождь, переходящий в снег.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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