От «Бедных людей» до музея в Кузнечном переулке: губернатор Беглов напомнил о связи Достоевского с Петербургом

Петербург отмечает 205-летие со дня рождения Федора Достоевского. К памятной дате губернатор Александр Беглов обратился к горожанам и напомнил о роли Северной столицы в жизни и творчестве писателя, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Губернатор отметил, что именно в этом городе Достоевский написал свой первый роман «Бедные люди» и создал главные произведения. Его жизненный путь завершился в Кузнечном переулке. Сегодня расположенный там мемориальный музей-квартира, который работает более полувека, остается одним из центров притяжения для любителей литературы.

«Достоевский приехал в наш город уже в юношеском возрасте, но его по полному праву называют самым петербургским писателем», — подчеркнул глава города.

Беглов отметил, что книги Достоевского переведены на десятки языков и продолжают привлекать внимание исследователей во всем мире. По его произведениям ставят спектакли и снимают фильмы. Губернатор также назвал писателя убежденным патриотом, который верил во внутреннюю силу своего народа.

По данным издания, память о Достоевском сохраняют петербургские музеи, библиотеки и образовательные учреждения. В эти дни они проводят праздничные и просветительские мероприятия — лекции, спектакли и творческие встречи.

«Творческое наследие Фёдора Михайловича Достоевского, его вера в человека, в торжество добра и правды остаются символом подлинного величия российской культуры», — отметил Александр Беглов.

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