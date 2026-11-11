Почему одних динозавров знают все, а о других почти никто не слышал? Ответ скрывается в кинематографе

Biology Letters: Голливуд определил интерес людей к видам динозавров

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]

Люди намного чаще интересуются теми динозаврами, которых показывали в фильмах «Парк Юрского периода», чем не появлявшимися на экранах видах, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Biology Letters. По данным ученых, появление в этой кинофраншизе влияет на популярность сильнее, чем размер динозавра или его образ жизни.

Исследователи изучили 3,5 млрд просмотров страниц Википедии о динозаврах за период с 2015 по 2025 год. Они хотели понять, почему одни виды остаются известными, а другие почти не интересуют публику.

Оказалось, что люди действительно чаще читают о крупных и хищных динозаврах. Но главным фактором все равно стало появление во франшизе Голливуда «Парк Юрского периода».

Именно поэтому популярными стали не только тираннозавр и велоцираптор, но и более спокойные или небольшие виды, например трицератопс и дилофозавр.

Ученые считают, что фильмы помогают новым поколениям запоминать одних и тех же динозавров и представлять, как они могли выглядеть и вести себя.

Авторы надеются, что такой «эффект кино» можно использовать и для защиты современных животных. Если яркие истории делают давно вымерших динозавров популярными, похожий подход может помочь привлечь внимание и к редким видам, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения.

иностранная пресса

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