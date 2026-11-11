В новом индустриальном парке Московской области ввели в эксплуатацию первые объекты

В рамках реализации первой очереди нового индустриального парка в Дмитровском округе ввели в эксплуатацию два производственно-складских корпуса на территории индустриального парка «Северные Врата». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общая площадь двух построенных на территории индустриального парка «Северные Врата» объектов составляет 40 тыс. кв. м. Площадки имеют все необходимые инженерные коммуникации для размещения резидентов», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, это только первая очередь индустриального парка, обязательства по инвестициям в рамках всего проекта составляют 13 млрд рублей. Она отметила, что в рамках реализации проекта инвестор – компания «Индустриальный парк Северные Врата» – получил имущественную поддержку от правительства Московской области. Ей передали в аренду земельный участок под строительство индустриального парка по упрощенной процедуре – без проведения торгов.

Там построят объекты производственного и складского назначения общей площадью 220 тыс. кв. м, внутреннюю дорожную сеть, проведут организацию въездов/выездов, обеспечение комплекса всей необходимой инженерной инфраструктурой.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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