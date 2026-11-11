В Красногорске борются с вандальными надписями: куда сообщить о граффити

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]

В подмосковном Красногорске продолжается работа по устранению вандальных надписей.

Во вторник, 10 ноября, сотрудники МБУ КГС закрасили очередные незаконные рисунки на стене торгового центра на улице Комсомольской. Коммунальщики отмечают, что это не первый выезд на объект: вандалы преимущественно действуют по ночам, нанося надписи на уже обработанную поверхность.

По словам начальника теротдела Губайлово Ренаты Пироговой, подобные граффити ухудшают внешний облик города. Она пояснила, что по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова мониторинг территорий ведется ежедневно.

В этой работе участвуют сотрудники теротдела, Красногорской городской службы и дворники управляющих компаний. Специалисты оперативно реагируют на заявки, закрашивая или смывая незаконные изображения.

Рената Пирогова напомнила, что жители могут сообщить о вандальных граффити в чат главы округа в Telegram либо в канал Красногорской городской службы в мессенджере МАХ. После поступления обращения специалисты возьмут заявку в работу и устранят рисунки в кратчайшие сроки.

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