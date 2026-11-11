В лесах Подмосковья завершился вегетационный период

В Подмосковье в лесах завершился вегетационный период — ключевой этап жизненного цикла растений, включающий полный цикл развития: от набухания почек и цветения до плодоношения и полного опадания листвы, в 2026 году его продолжительность составила более шести месяцев — с 5 мая по 2 ноября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.