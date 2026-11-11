В лесах Подмосковья завершился вегетационный период
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Подмосковье в лесах завершился вегетационный период — ключевой этап жизненного цикла растений, включающий полный цикл развития: от набухания почек и цветения до плодоношения и полного опадания листвы, в 2026 году его продолжительность составила более шести месяцев — с 5 мая по 2 ноября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«В этом году в период вегетации инженеры-лесопатологи Мособлкомлеса обследовали 7 тыс. га лесных насаждений - провели лесопатологические обследования, оценили санитарное состояние лесных насаждений и сформировали планы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на 2027 год», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Санитарно-оздоровительным мероприятиям, направленным на очистку леса от погибших и поврежденных деревьев, предшествуют лесопатологические обследования насаждений. По результатам обследований составляются акты лесопатологического обследования, которые становятся основанием для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда — сплошной или выборочной рубки, а также уборки неликвидной древесины.
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