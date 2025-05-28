Цымбалюк-Романовская рассказала об отсутствии необходимости нянь в воспитании дочери

Знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает наслаждаться радостями материнства. Она практически не выходит в свет и старается не появляться на публике. По ее словам, музыкантша сегодня с уверенностью желает каждой женщине ощутить ее состояние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что с рождением дочери Цымбалюк-Романовская наконец-то обрела совсем новые смыслы в жизни, поняла, что свою любовь можно дарить не только мужчине, но и своему ребенку.

По мнению пианистки, после Джигарханяна, который ее радовал и научил любить, дочь своим появлением снова заставила свою мать поверить в любовь. Она ни на минуту не оставляет дочь одну и, несмотря на сложности, обходится без помощи нянек.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Джигарханяна тайно родила дочь в 46 лет.