Цымбалюк-Романовская рассказала об отсутствии необходимости нянь в воспитании дочери
Цымбалюк-Романовская призналась, что никогда не расстается с дочерью
Фото: [Соцсети]
Знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает наслаждаться радостями материнства. Она практически не выходит в свет и старается не появляться на публике. По ее словам, музыкантша сегодня с уверенностью желает каждой женщине ощутить ее состояние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она отметила, что с рождением дочери Цымбалюк-Романовская наконец-то обрела совсем новые смыслы в жизни, поняла, что свою любовь можно дарить не только мужчине, но и своему ребенку.
По мнению пианистки, после Джигарханяна, который ее радовал и научил любить, дочь своим появлением снова заставила свою мать поверить в любовь. Она ни на минуту не оставляет дочь одну и, несмотря на сложности, обходится без помощи нянек.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Джигарханяна тайно родила дочь в 46 лет.