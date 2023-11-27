Турнир ММА состоялся в Павловском Посаде

Глава подмосковного Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов рассказал, как прошел в муниципальном Дворце спорта «Надежда» Международный турнир по смешанным боевым Единоборствам ММА. Чемпионат посвятили российским военным, которые сейчас защищают интересы Родины на специальной военной операции.

Схватки прошли между профессиональными бойцами. Всего состоялось 15 поединков, в том числе и главный бой турнира на звание победителя. Главный приз соревнования получил Андрей Евдокимов.

Глава Павловского Посада назвал ММА одним из самых эффектных и впечатляющих видов спортов. Участники соревнований продемонстрировали мужество и являются отличным примером для молодого поколение, демонстрирующим желание встать на защиту Родины, заключил Денис Семенов и поздравил всех участников этого масштабного турнира.