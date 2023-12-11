У госпитализированной Александры Пахмутовой диагностировали коронавирус с осложнениями

Народная артистка СССР была госпитализирована 7 декабря. Тогда сообщалось, что у 94-летней Пахмутовой случился сердечный приступ.

В настоящее время она находится в инфекционном отделении. Ковид дал осложнения на сердце и легкие.

Отмечается, что Пахмутова находится в состоянии средней тяжести. В ближайшие дни речь о выписке не идет.